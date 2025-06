Cesena, l’Accademia ha chiesto un aumento per il canone dei campi di Martorano

Oggi inizia ufficialmente l’era Filippo Fusco. Ma il nuovo direttore sportivo bianconero ha vissuto la sua prima, intera giornata a Cesena già ieri. Considerando il settore giovanile il cuore del progetto, in mattinata ha voluto vedere subito le strutture in cui si allenano le squadre del vivaio e si è così recato a Martorano. A guidarlo nella sua visita è stato il consigliere d’amministrazione Massimo Agostini, che gli ha mostrato anche la nuova palestra che i soci dell’Accademia Cesena (Pierluigi Tortora, la fondazione Orogel e i soci che salvarono il Cesena nel 2018 per poi venderlo agli americani nel dicembre 2021) stanno ultimando all’interno del centro sportivo di via Calcinaro. Un centro che diventerà presto ancora più grande in quanto i soci di cui sopra hanno acquistato altri terreni su cui saranno costruiti due campi da calcio, qualche campo da padel e una nuova struttura per gli spogliatoi.

Il Cesena Fc negli ultimi tre anni ha pagato 240mila euro a stagione (quelli relativi al 2024-2025 sono stati versati il 3 giugno) e ora ha il contratto in scadenza da rinegoziare. L’Accademia, viste le spese per il campo in sintetico e per la palestra, ha chiesto un aumento che porterà il canone attorno ai 300mila euro.

Fusco ieri ha apprezzato le strutture e ha avuto modo di scambiare le prime parole con Roberto Colacone, responsabile del settore giovanile sotto contratto per un’altra stagione. Sulla carta Colacone resterà però serve chiarezza tra le parti anche solo per la scelta degli allenatori, visto che il responsabile del vivaio ha un’idea e Di Taranto (quindi Fusco...) una opposta. Intanto è quasi certo che Fusco porti in ritiro con la prima squadra tre ragazzi dell’Under 18 arrivata alle semifinali scudetto: il portiere Nicolò Fontana, il centrocampista Davide Zamagni e il centravanti Filippo Galvagno.

Intanto, ci sono trattative in uscita per i giocatori che hanno appena chiuso la Primavera: Castorri è richiesto da Arzignano e Rimini, Coveri è a un passo dal prestito al Trento, Manetti andrà al Forlì e forse sarà seguito da Giovannini, Perini è un obiettivo di Zanchetta al Novara e Pitti è vicinissimo al Carpi.