Cesena, Klinsmann risponde bene alle cure: tra un mese i tempi di recupero

Una giornata al fianco di Jonathan Klinsmann, per far sentire al portiere americano tutta la vicinanza e l’affetto del club bianconero e non solo. Ieri mattina il direttore generale Corrado Di Taranto, accompagnato dal consigliere d’amministrazione Massimo Agostini e da Nicholas Aiello, è volato fino in Germania. Da Francoforte i tre dirigenti si sono trasferiti alla clinica ortopedica dell’Heidelberg University Hospital, dove lo scorso 22 aprile il portiere bianconero è stato operato per la stabilizzazione della frattura alla prima vertebra cervicale dopo il tremendo scontro di gioco con Ranocchia nei minuti finali di Palermo-Cesena.

I tre dirigenti del Cavalluccio hanno trascorso l’intera giornata con Klinsmann, che sta rispondendo davvero molto bene alle cure (al prossimo controllo, previsto ad inizio giugno, sarà possibile abbozzare i tempi di recupero in modo più preciso), e in serata sono rientrati in Italia.