Cesena, Klinsmann risponde bene alle cure: tra un mese i tempi di recupero

Cesena Calcio
  • 06 maggio 2026
Corrado Di Taranto, Jonathan Klinsmann, Nicholas Aiello e Massimo Agostini
Corrado Di Taranto, Jonathan Klinsmann, Nicholas Aiello e Massimo Agostini

Una giornata al fianco di Jonathan Klinsmann, per far sentire al portiere americano tutta la vicinanza e l’affetto del club bianconero e non solo. Ieri mattina il direttore generale Corrado Di Taranto, accompagnato dal consigliere d’amministrazione Massimo Agostini e da Nicholas Aiello, è volato fino in Germania. Da Francoforte i tre dirigenti si sono trasferiti alla clinica ortopedica dell’Heidelberg University Hospital, dove lo scorso 22 aprile il portiere bianconero è stato operato per la stabilizzazione della frattura alla prima vertebra cervicale dopo il tremendo scontro di gioco con Ranocchia nei minuti finali di Palermo-Cesena.

I tre dirigenti del Cavalluccio hanno trascorso l’intera giornata con Klinsmann, che sta rispondendo davvero molto bene alle cure (al prossimo controllo, previsto ad inizio giugno, sarà possibile abbozzare i tempi di recupero in modo più preciso), e in serata sono rientrati in Italia.

Bianconeri in campo

Nel frattempo, a Villa Silvia, continua la marcia di avvicinamento all’ultima sfida di campionato contro il Padova, in programma venerdì sera al Manuzzi (prevendita aperta con la curva Ferrovia destinata agli studenti degli istituti scolastici del comune di Cesena oltre che a tutti i giovani delle società affiliate insieme a genitori ed accompagnatori). Ashley Cole può contare sull’intera rosa a disposizione, visto che dal Rognoni non si registrano problemi. Oggi è in programma una nuova seduta pomeridiana, mentre domani andrà in scena la tradizionale rifinitura che anticiperà il ritiro.

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