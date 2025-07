Cesena: Klinsmann, pista estera: potrebbe trasferirsi nella Ligue 1 francese

Dopo aver salutato Colacone, che si trasferisce al Venezia (contratto triennale, al suo fianco ci sarà ancora il braccio destro Carlo Luisi), ieri il Cesena ha ufficializzato il nuovo organigramma del settore giovanile bianconero. Nessuna sorpresa, ma tutto come previsto. Massimo Agostini è il nuovo responsabile: già membro del consiglio di amministrazione, il Condor ricoprirà anche il ruolo di supervisore delegato dal board, «con l’obiettivo – si legge nel comunicato diffuso dal Cesena - di trasferire a tutti i calciatori, dalla prima squadra alle giovanili, il più profondo senso di identità, sacrificio e passione verso il Cavalluccio». In cima alla piramide, assieme ad Agostini, c’è un altro ex centravanti bianconero, Davide Succi, al quale è stato affidato il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile. A completare il “tridente” ci sarà il confermato Fabrizio Faro, che rivestirà il ruolo di responsabile dell’attività di base e coordinatore. La prossima mossa dei tre dirigenti riguarderà l’assegnazione delle panchine. Molti discorsi sono ben avviati, altri già definiti, come nel caso della Primavera, affidata anche nella prossima stagione a Nicola Campedelli. Già definito anche un altro incarico: Emiliano Dei è il nuovo coordinatore dei portieri, mentre in Primavera manca ancora il preparatore, che non sarà Andrea Spinelli.