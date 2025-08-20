Cesena: Klinsmann non preoccupa verso Pescara

La marcia di avvicinamento al debutto in campionato contro il Pescara, in programma venerdì sera allo stadio Adriatico (ore 20.30), è proseguita ieri con una seduta pomeridiana a Villa Silvia, dove il Cesena si allenerà anche oggi pomeriggio e domani mattina a porte chiuse. Jonathan Klinsmann ha lavorato in palestra anche ieri, per evitare di sovraccaricare la caviglia colpita duramente da Nzola nell’ultima azione della gara contro il Pisa. Ma le condizioni del portiere non preoccupano e la sua presenza contro il Pescara appare pressochè certa.

