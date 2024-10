Cesena, Kargbo migliora e va verso la convocazione

Nel penultimo allenamento della settimana, che porta alla sfida di domani pomeriggio contro la Sampdoria, sono arrivate buone notizie da Martorano. Dopo essere rientrato gradualmente in campo giovedì, Augustus Kargbo ha svolto il riscaldamento e gran parte della seduta in gruppo. Questa mattina, al termine della rifinitura in programma all’Orogel Stadium, il tecnico Mignani ne verificherà nuovamente le condizioni, ma la convocazione per il big-match contro i blucerchiati appare sicura, poi sarà il tecnico a scegliere come e se utilizzare l’attaccante esterno della Sierra Leone. Per la gara di domani pomeriggio, intanto, prosegue a gonfie vele la prevendita, aperta anche oggi: a ieri sera erano stati venduti 3.267 biglietti, di cui 197 per il settore ospiti, dove non possono acquistare il tagliando i tifosi della Sampdoria residenti in Liguria. Il colpo d’occhio al Manuzzi sarà davvero spettacolare, in linea con il fascino e l’importanza della partita.