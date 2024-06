Cesena, Kargbo match-winner per la Sierra Leone alle qualificazioni per i Mondiali 2026

Augustus Kargbo match-winner per la Sierra Leone. Ieri in Marocco a El Jadida si è giocata Sierra Leone-Gibuti, match valido per le qualificazioni ai prossimi campionati del mondo 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. La Sierra Leone si è imposta 2-1 con rete decisiva dell’attaccante del Cesena al 51’. In avvio di gara, Davis aveva portato in vantaggio la Sierra Leone al 12’, poi al 35’ era arrivato il pareggio del Gibuti con Dadzie su rigore. Per la Sierra Leone si tratta della prima vittoria nelle qualificazioni mondiali