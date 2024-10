Cesena, Kargbo lavora a parte sperando nel recupero

Doppia razione di lavoro, nella giornata di ieri a Martorano, per il Cesena. In campo non si è visto Augustus Kargbo, che continua a svolgere un lavoro differenziato tra piscina e palestra per provare a smaltire in tempo la distorsione alla caviglia che gli ha impedito di scendere in campo contro la Sierra Leone e che rischia di costargli anche la gara di domenica contro la Sampdoria. Le condizioni del numero 10 bianconero saranno valutate di giorno in giorno dallo staff medico.

Ieri pomeriggio, dopo essere rientrato da Tirana, è tornato in gruppo anche Cristian Shpendi, l’ultimo bianconero ad essere sceso in campo (58 minuti contro l’Armenia nel tardo pomeriggio di martedì) durante la pausa per le nazionali. Oggi il Cesena tornerà ad allenarsi solo al pomeriggio (ancora a porte aperte), mentre le due sedute di domani pomeriggio a Martorano e di sabato mattina all’Orogel Stadium saranno effettuate a porte chiuse.

Per quanto riguarda la prevendita, finora sono venduti 2.046 biglietti di cui 149 nel settore ospiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA