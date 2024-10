Cesena: Kargbo, Ceesay e Shpendi in nazionale la settimana prossima

Penultimo allenamento della settimana per il Cesena, che ieri pomeriggio ha lavorato sotto la pioggia a Villa Silvia. Al Rognoni andrà in scena anche la rifinitura di questa mattina, al termine della quale Michele Mignani comunicherà i convocati che saliranno sul pullman per Pisa.

Verso la pausa

A proposito di convocazioni, dopo la trasferta dell’Arena Garibaldi, il campionato di B si fermerà nuovamente per la seconda pausa riservata agli impegni delle nazionali. Dalla prossima settimana saluteranno il gruppo Augustus Kargbo, Joseph Ceesay e Cristian Shpendi. L’attaccante e l’esterno saranno impegnati nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025 con Sierra Leone e Gambia. Kargbo scenderà in campo venerdì 11 e martedì 15 contro la Costa d’Avorio, con la seconda gara che si giocherà in Liberia alle ore 18. Il Gambia di Ceesay, invece, sarà impegnato nella doppia sfida contro il Madagascar: la prima gara in trasferta si giocherà venerdì 11, mentre la seconda partita lunedì 14. Solo un impegno, invece, per Cristian Shpendi: l’Albania Under 21 ospiterà l’Armenia martedì 15 alle 18.

Anche 5 baby in nazionale

Scendendo nelle giovanili, da oggi a domenica tre difensori del Cesena Under 17 saranno impegnati a Novarello nel Torneo dei Gironi: Tommaso Casadei, Mattia Ridolfi e Mattia Zaghini sono nell’elenco dei 60 giocatori convocati dal commissario tecnico azzurro Massimiliano Favo, che poi spezzetterà la rosa in tre squadre, denominate Italia Under 17, Italia Selezione A e Italia Selezione B che daranno vita ad un triangolare. Si parte oggi con Italia Selezione A e Italia Selezione B. Matteo Lontani è stato invece convocato nell’Italia Under 18 in vista del test contro l’Austria in programma giovedì 10 a Tarvisio. Infine, Frederik Tosku è stato chiamato nell’Albania Under 19 per un’amichevole in Montenegro.

