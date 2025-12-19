Cesena-Juve Stabia: aperto il parcheggio della curva Ferrovia

Per Cesena-Juve Stabia di sabato (ore 15) vista l’assenza di tifosi ospiti con i bambini in curva Ferrovia, sarà aperto il parcheggio della curva Ferrovia. Lo annuncia il club bianconero in una nota: “Si informano tutti i sostenitori bianconeri che sarà possibile utilizzare il parcheggio auto del settore Curva Ferrovia, solitamente riservato alla tifoseria ospite. Sarà possibile accedere all’area di parcheggio a partire dalle ore 12:00, attraverso l’apposito varco posto direttamente sulla Rotonda Edmeo Lugaresi, non solo per coloro che vedranno la partita dal settore Curva Ferrovia, ma anche per i tifosi bianconeri di tutti gli altri settori dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi”.