Cesena iscritto in zona Cesarini: nella notte summit per Pagliuca

Lunghi brividi freddi in un pomeriggio torrido e afoso. Anche la giornata di ieri, che dopo i soldi planati lunedì dagli Usa sembrava poter essere meno snervante delle precedenti, è stata invece all’insegna della frenesia e del thrilling. Un’ansia crescente che si spera possa servire da lezione alla proprietà che sta dall’altra parte del Globo terracqueo: quando ci si riduce all’ultimo giorno per regolarizzare la propria posizione in quella che va considerata “la madre di tutte le battaglie” (perché l’iscrizione è la vita, la non iscrizione è la morte) bisogna sempre sperare che tutto si infili nel modo giusto. Perché è sufficiente che qualcosa, anche la più stupida, non vada come previsto per buttare al macero, in un istante, soldi, sogni e speranze. Ieri l’imprevisto, una banale questione “tecnica” legata alla fideiussione già vidimata in precedenza dalla Lega Serie B, è accaduto a metà pomeriggio e solo alle 19.30 il Cesena è riuscito, facendo salti immortali, a rimediare.