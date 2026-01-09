Cesena, intervento “made in Melby” e via libera sul mercato

La tanto attesa immissione di denaro (422mila euro), necessaria per rispettare i parametri per il mercato di gennaio, è andata a buon fine grazie all’annunciato intervento della proprietà, a cominciare dal socio di maggioranza Mike Melby. Come comunicato nel pomeriggio di ieri dal club, il Cesena ha reso noto “di aver effettuato la ricapitalizzazione delle risorse finanziarie, nel rispetto delle indicazioni emesse dalla Commissione per il controllo economico-finanziario delle società sportive professionistiche”. Per la giornata di oggi è atteso il via libera definitivo del nuovo organo, che permetterà poi al club bianconero di muoversi liberamente sul mercato. Ora la parola passa definitivamente a Filippo Fusco, che dalla prossima settimana proverà ad assicurarsi (almeno) tre nuove pedine: il sostituto di Adamo (oggi sarà ufficializzata la cessione a titolo definitivo allo Spezia), un centrocampista offensivo (in pole position resta Mattia Valoti, che attende la buonuscita dalla Cremonese) e soprattutto un nuovo centravanti (Cerri, che però non è l’unica pista sondata).