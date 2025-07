Cesena, inizia l’avventura in ritiro - Gallery

Cesena, via al ritiro per la stagione 2025-2026. Dopo aver completato le visite mediche e i test atletici alla Technogym, questa mattina tutti i bianconeri si sono sottoposti agli esami ematici e poi alle 10.30 si si sono radunati davanti alla Club House alle spalle del settore distinti, dove alle 11 il pullman è partito per Acquapartita, dove si giocheranno i primi due test: venerdì 18 contro la Rappresentativa dell’Alto Savio e martedì 22 contro la Sampierana. Quindi sabato 26 il Memorial Sirotti contro il Forlì al Morgagni. Dei venticinque convocati, nove arrivano direttamente dal settore giovanile. Ieri sono stati convocati il centrocampista classe 2005 Gianmarco Castorri (“congelata” al momento la cessione in prestito al Gubbio) e due 2006, il difensore Simone Abbondanza e l’attaccante Frederik Tosku. Si aggiungono ai 2007 Nicolò Fontana e Simone Gianfanti (portieri), Davide Zamagni (centrocampista) e Filippo Galvagno (attaccante), e ai 2005 Giovanni Perini (attaccante) e Giulio Manetti (esterno).