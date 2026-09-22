Cesena, incredibile Shpendi: ha segnato 6 gol con 8 tiri nello specchio

Ne è rimasto soltanto uno: Cristian Shpendi. Dopo l’ultima giornata di Serie B, che si è chiusa domenica con i quattro posticipi della 5a giornata, il centravanti del Cesena è l’unico calciatore del campionato ad aver segnato almeno un gol in tutte le gare disputate. Fino alla scorsa settimana Shpendi era in compagnia di Francesco Ruocco del Mantova, ma il trequartista napoletano di Modesto non è riuscito a segnare contro il Pisa, fermando la propria striscia positiva e lasciando il trono a Shpendi. Quest’ultimo può godersi un altro primato, ancora più significativo e che spiega molto bene il suo straordinario inizio di stagione. Considerando le prime tre leghe dei cinque più importanti campionati d’Europa (Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna), il numero 9 del Cesena è l’unico ad aver segnato in tutte le giornate.