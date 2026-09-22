Cesena, incredibile Shpendi: ha segnato 6 gol con 8 tiri nello specchio

Ne è rimasto soltanto uno: Cristian Shpendi. Dopo l’ultima giornata di Serie B, che si è chiusa domenica con i quattro posticipi della 5 a giornata, il centravanti del Cesena è l’unico calciatore del campionato ad aver segnato almeno un gol in tutte le gare disputate. Fino alla scorsa settimana Shpendi era in compagnia di Francesco Ruocco del Mantova, ma il trequartista napoletano di Modesto non è riuscito a segnare contro il Pisa, fermando la propria striscia positiva e lasciando il trono a Shpendi. Quest’ultimo può godersi un altro primato, ancora più significativo e che spiega molto bene il suo straordinario inizio di stagione. Considerando le prime tre leghe dei cinque più importanti campionati d’Europa (Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna), il numero 9 del Cesena è l’unico ad aver segnato in tutte le giornate.

In Italia c’è solo un calciatore che è riuscito a segnare in 5 giornate consecutive di campionato come Shpendi. Si tratta del 26enne croato Leon Sipos della Reggiana, autore di ben 7 gol dalla 2 a alla 6 a giornate del Girone B di Serie C, ma era rimasto a secco al debutto contro il Ravenna. In Spagna un fuoriclasse come Rapinha ha già segnato la bellezza di 12 gol nella Liga in appena 7 giornate: come fatturato è il miglior marcatore d’Europa, ma lo 0 della 5 a giornata contro il Levante non gli ha permesso di segnare in tutte le partite di campionato disputate. In Inghilterra, invece, un cannibale del gol come Erling Braut Haaland ha segnato “solo” 5 gol restando a secco al debutto contro il Bournemouth. Il miglior marcatore di Francia è il marocchino Fahd El Khoumitsi del Caen (Ligue 3), autore di 8 gol ma a digiuno in due giornate di campionato, mentre in Germania comanda il neo azzurro Mohamed Alì Zoma del Norimberga, che nella B tedesca ha segnato gli stessi gol di Shpendi ma in 6 giornate e con un paio di “zero” contro Greuther Furth e Holstein.

Al di là del dato statistico e di un primato curioso, a fare notizia sono (anche) altri numeri che riguardano il centravanti del Cesena e il suo tremendismo all’interno dell’area di rigore avversaria. Nelle prime 5 giornate di campionato, Shpendi ha effettuato complessivamente 11 tiri, ovvero 2.2 a partita, un numero certamente non alto per un attaccante che ha giocato 424 minuti sui 450 a disposizione. Di questi 11 tiri complessivi, ben 8 sono terminati nello specchio: 6 sono diventati gol, un tiro è stato respinto dal palo contro la Sampdoria e un’altra conclusione è stata parata da Bardi al minuto 17 di Cesena-Mantova. Con appena 8 tiri nello specchio, Shpendi ha segnato la bellezza di 6 gol e viaggia a una percentuale realizzativa del 75 per cento. Qui sta la grande differenza con la scorsa stagione. Pur se calcolata sulla base di appena 5 giornate, al momento il gemello ha cambiato le proprie abitudini ed è diventato spietato. Un anno fa Shpendi fu il terzo calciatore della B per numero di conclusioni: ben 102 in 37 giornate, ovvero 2.75 a partita. Di questi 102 tiri complessivi, “solo” 45 centrarono la porta, ovvero il 44 per cento, contro il 72 di oggi.

Non solo: un anno fa Shpendi chiuse la stagione con 17,96 di xG attesi (dato più alto del campionato) segnando complessivamente solo 12 gol, mentre oggi, con appena 2,80 di xG attesi in 5 giornate ha già segnato 6 reti. Mantenere queste medie sarebbe pura fantascienza, ma intanto Cristian e il Cesena possono godersi un cambio di passo e di abitudini davvero fragoroso.

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