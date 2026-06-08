Cesena, incontro positivo Mancini-Pagliuca, oggi è il turno di Galloppa

Nel mezzo del viaggio che ieri lo ha portato da Genova a Cesena, dove è giunto in serata, il nuovo diesse Andrea Mancini (non ancora annunciato ma già operativo) ha incontrato il tecnico Pagliuca. Un summit positivo, da rumors anche più positivo di quello di metà settimana con Possanzini. Oggi Mancini vedrà Galloppa, chiudendo in questo modo il giro di consultazioni, iniziato due settimane fa con Cole, tra i candidati alla panchina (potrebbe però decidere di incontrare anche Calabro). Non è escluso che già alla fine di questa settimana il Cesena possa arrivare ad una decisione sul tecnico per la stagione che verrà.

Brutte notizie per Filippo Galvagno: niente raduno dell’Italia Under 19 (e quasi certamente niente Europei) per il centravanti bianconero a causa di un edema osseo alla caviglia.