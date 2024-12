Cesena, in Serie B non segnare per primo diventa un problema

Un anno fa, nei meandri di un campionato letteralmente dominato, era diventato un rituale che si ripeteva ogni settimana: il Cesena andava in vantaggio e alla fine vinceva. Proprio tra la fine del girone d’andata e l’intero girone di ritorno succedeva sempre, con una regolarità spaventosa, che ha poi permesso alla squadra di Toscano di battere una lunga serie di record. Oggi, in Serie B, la musica è fisiologicamente e inevitabilmente diversa, perché il livello della concorrenza si è alzato tantissimo, ma spesso il Cavalluccio ha sbloccato per primo le partite anche quest’anno ed ha spesso gestito situazioni di vantaggio durante le gare di campionato. Per la prima volta in questa stagione, invece, nelle ultime due sfide contro Reggiana e Frosinone tutto questo non è accaduto.

Non era mai capitato che il Cesena non si trovasse in vantaggio per almeno un minuto in due partite consecutive. L’illusione era appunto durata un minuto in occasione dell’unica sconfitta casalinga contro la Sampdoria, dal gol dell’1-0 all’autogol dell’1-1 di Prestia nella scoppiettante sfida del Manuzzi, arrivata dopo la sonora sconfitta di Pisa, quando i bianconeri andarono sotto a metà primo tempo (Lind) e non riuscirono più a recuperare.

Nelle ultime due partite, dal coefficiente di difficoltà decisamente più basso, pur avendo sempre avuto almeno una palla-gol per sbloccare la gara, il Cavalluccio non è mai riuscito a segnare per primo e questo si è rivelato un problema nell’ economia dei 180 minuti, perché in entrambi i casi la squadra di Mignani non solo non è andata in vantaggio, ma si è sempre trovata obbligata a inseguire: con la Reggiana almeno un punto è arrivato in rimonta, mentre allo Stirpe no, anche se Shpendi era riuscito ad “annullare” il gol del provvisorio 1-0 di Ambrosino.