Cesena in ritiro tra sabato 11 e domenica 12 luglio

Un altro rinvio, ma nessun campanello d’allarme. Anzi, ieri il Cesena avrebbe voluto annunciare Alessandro Diamanti, però ciò non è stato (ancora) possibile per una questione tecnica legata allo scambio dei documenti tra Italia e Australia, dove si trova attualmente il nuovo allenatore del Cavalluccio dopo aver conseguito il patentino Uefa Pro a Coverciano all’inizio della settimana. Nessun campanello d’allarme perché, nel frattempo, Diamanti ha dato l’ok definitivo alla proposta inviata dal Cesena e ora non resta che attendere che i contratti vengano definitivamente formalizzati e firmati, prima del deposito e dell’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare oggi o comunque nel giro di un paio di giorni. Nessun dubbio sulla composizione dello staff: al fianco di Diamanti ci saranno gli ex bianconeri Romano Perticone e Nicola Pozzi e un match analyst di fiducia che “Alino” porterà da Melbourne, mentre dovrebbe essere scontato il via libera definitivo per Agliardi e D’Urbano. Oggi comincia l’ultima settimana “senza campo” dell’estate, che sarà appunto caratterizzata dall’annuncio e dall’arrivo in Romagna del tecnico di Prato, mentre dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio anche con il calcio giocato, prima con visite e test e poi con la partenza per il ritiro di Acquapartita, dove il Cesena salirà tra sabato 11 e domenica 12 luglio e dove saranno disputate le consuete amichevoli contro le Rappresentative locali e probabilmente un test contro il Carpi.

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