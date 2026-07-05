Cesena in ritiro ad Acquapartita dal 12 al 26 luglio, sabato 18 il concerto di Mirco Casadei e un talk con Hubner e Cavasin

Cesena in ritiro ad Acquapartita, si parte domenica prossima. I bianconeri di Alessandro Diamanti raggiungeranno l’Hotel Miramonti domenica 12 luglio e vi resteranno fino a domenica 26 luglio, per le prime due settimane di lavoro in vista dell’avvio della nuova stagione.

Anche quest’anno il Comune di Bagno di Romagna ha voluto arricchire il soggiorno dei tifosi con un calendario di iniziative pensate apposta per loro. Sabato 18 luglio due speciali appuntamenti sulle rive del lago: alle ore 18 è in programma il concerto di Mirko Casadei e la sua band, mentre alle ore 20:30 si svolgerà un talk dedicato alla storia del Cavalluccio, con Dario Hubner e Alberto Cavasin come ospiti d’eccezione.