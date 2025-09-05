Cesena, in principio fu Schachner: una lunga storia di prestigio con le Nazionali

A livello continentale un posto d’onore lo occupa il giapponese Yuto Nagatomo che nel 2011, da tesserato del Cesena, si laureò campione d’Asia, pochi giorni prima di passare all’Inter. Un palcoscenico importante per i giocatori cesenati sono state anche le qualificazioni per la Coppa d’Africa che ha visto impegnati il senegalese Papa Waigo (2006 e 2007), l’algerino Abdelkader Ghezzal (2011) e i già citati Kargbo (2023 e 2024) e Ceesay (2024). Non sono mancate le amichevoli internazionali nelle quali hanno giocato il cileno Luis Jimenez (2011), il ceco Daniel Pudil (2012), lo sloveno Luka Krajnc (2014), il colombiano Carlos Carbonero (2014), l’islandese Magnusson (2014), l’ivoriano Franck Kessie (2016), il tunisino Karim Laribi (2017) e il gambiano Lamin Jallow (2018).