I cugini dalla difesa Prestia e Silvestri arrivano in sala stampa ancora nel pieno dei festeggiamenti, come conferma un abbigliamento... ancora sportivo: “Toscano ha detto che vederci migliorare alla nostra età è fonte di orgoglio e consapevolezza del lavoro svolto. Siamo circondati da un ambiente e da un gruppo di uomini di grande valore con il quale dovevamo assolutamente centrare l’obiettivo. E in questo contesto vincere è davvero una goduria”.