Cesena, in arrivo il rinnovo di Klinsmann, a Monza potrebbe rivedersi Bisoli

Dopo i rinnovi di Blesa e Frabotta, ora si attende l’estensione del contratto di Jonathan Klinsmann: l’accordo tra il Cesena e il portiere è stato già raggiunto verbalmente, va solo messo nero su bianco. Klinsmann prolungherà fino al 2028 e l’annuncio è atteso entro la fine dell’anno solare.

Sorpresa Bisoli?

Potrebbe esserci anche Dimitri Bisoli nell’elenco dei convocati per Monza-Cesena. Assente dal 30 settembre, il centrocampista ha fatto una settimana intera di allenamenti: non è ancora pronto per giocare, ma potrebbe rientrare per dare il suo prezioso contributo al gruppo. Sfondato il muro dei mille biglietti per il settore ospiti di Monza: alle 20 di ieri ne erano stati staccati 1.033.