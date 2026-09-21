Cesena imbattuto alla sosta ma i rimpianti sono già tanti

Il Cesena del primo mese non perde le partite e questo è indiscutibilmente un ottimo segnale, merito di un gruppo ma anche di un allenatore solidi e credibili, che scendono sempre in campo con l’atteggiamento giusto, sul prato e in panchina. Ciò che il Cavalluccio ha invece perso nelle prime 5 giornate di campionato sono alcune grandi occasioni e di conseguenza punti preziosi per mettere via più legna possibile in vista dell’inverno. Venerdì sera a Castellammare di Stabia si è ripetuto un film già visto almeno due volte, in termini di risultato, contro Sampdoria e Cremonese, ma anche la partita vinta 1-2 a Chiavari era stata abbastanza simile nel suo sviluppo.

Il Cesena non ha mai sbagliato l’approccio a una partita e questa è un’altra nota di merito. In ben quattro gare ha segnato per primo e giocato decisamente meglio dell’avversario nel primo tempo, mentre nella quinta gara (contro il Mantova) lo svantaggio è stato casuale ed episodico e le cose sono migliorate nella ripresa. La gara contro i virgiliani rappresenta la classica eccezione che conferma la regola: solo in quella bollente domenica i cambi di Diamanti avevano migliorato la squadra, con Frabotta e soprattutto D’Andrea a cambiare l’inerzia della partita, pur contro un avversario allo stremo delle forze non solo per il caldo (quello c’era anche per il Cesena) ma anche per la durissima partita di Coppa Italia giocata tre giorni prima a Palermo.

Nelle altre quattro partite, invece, Diamanti ha provato a metterci sempre le mani ma una larga parte dei sostituti scelti dal tecnico di Prato non è mai riuscita a mantenere il livello alto della prima ora di gioco o la stessa velocità di crociera (malissimo Druiventak, Magni e Francesconi a Castellammare). Contro la Sampdoria aveva pesato l’inferiorità numerica, ma contro Entella, Cremonese e Juve Stabia la panchina del Cesena non ha avuto un buon impatto sulla partita e, nel saldo delle sostituzioni, è sempre andata meglio all’avversario. Contro la rosa extralusso della Cremonese era legittimo, contro le rinnovate Vespe di De Giorgio un po’ meno.