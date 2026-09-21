Cesena imbattuto alla sosta ma i rimpianti sono già tanti

Il Cesena del primo mese non perde le partite e questo è indiscutibilmente un ottimo segnale, merito di un gruppo ma anche di un allenatore solidi e credibili, che scendono sempre in campo con l’atteggiamento giusto, sul prato e in panchina. Ciò che il Cavalluccio ha invece perso nelle prime 5 giornate di campionato sono alcune grandi occasioni e di conseguenza punti preziosi per mettere via più legna possibile in vista dell’inverno. Venerdì sera a Castellammare di Stabia si è ripetuto un film già visto almeno due volte, in termini di risultato, contro Sampdoria e Cremonese, ma anche la partita vinta 1-2 a Chiavari era stata abbastanza simile nel suo sviluppo.