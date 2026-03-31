Cesena, il vice di Ashley Cole ancora non si vede

Cesena Calcio
  • 31 marzo 2026
Massimiliano Mangraviti è tornato ad allenarsi in gruppo
Massimiliano Mangraviti è tornato ad allenarsi in gruppo

Dopo aver usufruito di due giorni di riposo, ieri pomeriggio il Cesena è tornato a Villa Silvia per cominciare la lunga settimana di preparazione che porta alla sfida di Pasquetta (ore 12.30) contro il Sudtirol di Fabrizio Castori. Di rientro da due giorni in Inghilterra e ancora senza un vice allenatore, Ashley Cole ha ritrovato in gruppo Massimiliano Mangraviti e Gianluca Frabotta, mentre la scorsa settimana aveva riabbracciato anche Michele Castagnetti. Continua a lavorare a parte Gaetano Castrovilli, i cui tempi di recupero saranno più lunghi dopo la ricaduta. Il programma della settimana prevede una seduta al giorno al Rognoni: oggi e domani i bianconeri si alleneranno al mattino.

Prevendita

È iniziata ieri la prevendita dei biglietti per la partita di Pasquetta contro il Sudtirol. I tagliandi per la sfida contro gli altoatesini sono disponibili online sul sito Vivaticket e in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket sul territorio nazionale, oltre che presso il Coordinamento Clubs Cesena.

Il funerale di Veglia

Diversamente da quanto comunicato in un primo momento, il funerale dello sfortunato Davide Veglia è stato posticipato e si svolgerà nella giornata di domani a Miami: il Cesena lo trasmetterà in videoconferenza dalla sala stampa del Manuzzi alle ore 17. Nel frattempo continuano le indagini della Fwc per individuare il pilota dell’imbarcazione che ha travolto e ucciso Veglia: sabato scorso, più o meno nello stesso punto, si è verificato un altro incidente (con diversa dinamica) nel quale è morta una donna di 33 anni.

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