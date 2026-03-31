Cesena, il vice di Ashley Cole ancora non si vede

Dopo aver usufruito di due giorni di riposo, ieri pomeriggio il Cesena è tornato a Villa Silvia per cominciare la lunga settimana di preparazione che porta alla sfida di Pasquetta (ore 12.30) contro il Sudtirol di Fabrizio Castori. Di rientro da due giorni in Inghilterra e ancora senza un vice allenatore, Ashley Cole ha ritrovato in gruppo Massimiliano Mangraviti e Gianluca Frabotta, mentre la scorsa settimana aveva riabbracciato anche Michele Castagnetti. Continua a lavorare a parte Gaetano Castrovilli, i cui tempi di recupero saranno più lunghi dopo la ricaduta. Il programma della settimana prevede una seduta al giorno al Rognoni: oggi e domani i bianconeri si alleneranno al mattino.

Prevendita

È iniziata ieri la prevendita dei biglietti per la partita di Pasquetta contro il Sudtirol. I tagliandi per la sfida contro gli altoatesini sono disponibili online sul sito Vivaticket e in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket sul territorio nazionale, oltre che presso il Coordinamento Clubs Cesena.

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