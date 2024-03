Palla scodellata a centro area e... la cronaca la continua Edoardo Pierozzi in sala stampa: “Colpo di testa e palla in rete. Il gol più importante della mia vita e che con orgoglio posso dire che resterà nella storia del Cesena. Non si era capito dalla tribuna? Io sapevo benissimo di aver colpito, ma credetemi anche in campo non era chiaro a tutti cosa fosse successo. L’importante è solo una cosa: che la palla sia finita in rete...”.