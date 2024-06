Cesena, il San Lorenzo diventa un club affiliato al settore giovanile

Il San Lorenzo ha annunciato l’affiliazione al settore giovanile del Cesena. “Dopo due anni di crescita sia dal punto di vista numerico che tecnico del nostro settore giovanile reputavamo necessario un ulteriore step – commenta il presidente Maurizio Pruccoli – questa affiliazione va proprio in questa direzione e ci permetterà di migliorarci ulteriormente. Con il Cesena c’è stata sintonia immediata e non vediamo l’ora di cominciare la collaborazione”.

Collaborazione che si svilupperà su più piani a partire dalla formazione ai tecnici del settore giovanile del San Lorenzo che potranno inoltre frequentare il centro sportivo di Martorano per visionare allenamenti, confrontarsi e apprendere dai tecnici bianconeri; il Cesena fornirà poi consulenza ai dirigenti riccionesi per la gestione della società e ospiterà durante la stagione le squadre del San Lorenzo per allenamenti congiunti, amichevoli e tornei, dando la possibilità ai ragazzi più meritevoli di allenarsi in prova con le squadre bianconere.

I ragazzi del San Lorenzo saranno invitati durante l’anno al Manuzzi per assistere alle partite casalinghe del Cesena in B.

“Siamo entusiasti di poter avviare questa collaborazione – sottolineano i due responsabili del settore giovanile Matteo Ortalli e Alessandro Manzaroli – il Cesena è da anni un punto di riferimento per il calcio giovanile, lo testimoniano i tanti talenti lanciati nel calcio professionistico”. “Per noi sarà un modo di migliorarci apprendendo da un top club e soprattutto potremo dare ai nostri ragazzi la possibilità di vivere esperienze nuove e avere opportunità concrete di affacciarsi ad un settore giovanile professionistico”.

Tra i punti di sviluppo dell’affiliazione ci sarà anche un importante parte riservata allo scouting, con il San Lorenzo che diventerà di fatto un punto di riferimento per il Cesena nella zona sud della provincia.