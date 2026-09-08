Cesena, il programma dal 6° all’11° turno: contro l’Avellino domenica 18 ottobre alle 17.15

La Lega Serie B ha pubblicato nella giornata di ieri il programma di anticipi e posticipi dalla 6a alla 11a giornata di campionato.

Questi sono i giorni e gli orari in cui scenderà in campo il Cesena.

6a giornata: Benevento-Cesena sabato 10 ottobre ore 15.

7a giornata: Cesena-Avellino domenica 18 ottobre ore 17.15.

8a giornata: Modena-Cesena sabato 24 ottobre ore 15.

9a giornata: Cesena-Empoli martedì 27 ottobre ore 20.

10a giornata: Sudtirol-Cesena sabato 31 ottobre ore 15.

11a giornata: Cesena-Catanzaro sabato 7 novembre ore 15.

Allenamenti pomeridiani

Dopo la giornata libera concessa ieri, oggi i giocatori del Cesena si ritroveranno a Villa Silvia per il primo allenamento della settimana. Una settimana che sarà caratterizzata da sedute pomeridiane: da oggi a giovedì gli allenamenti inizieranno infatti alle ore 17 (a porte aperte quelli di oggi e domani). La rifinitura è invece in programma venerdì mattina all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Visto che sabato si giocherà alle 19.30, per volere di Diamanti venerdì il Cesena non andrà in ritiro ma ognuno dormirà nella propria abitazione, con raduno fissato per sabato mattina.

Prevendita per sabato

E’ già iniziata ieri la prevendita per Cesena-Cremonese. Biglietti disponibili online sul sito Vivaticket e in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket oltre che al Cesena Stadium Store di via Spadolini (aperto da oggi a venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19), sabato dalle 10 alle 12.30. Sabato le biglietterie dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi apriranno alle ore 17.30. I prezzi sono gli stessi già fissati a inizio stagione e validi per tutto il campionato. In base al sistema dinamico, oggi si potranno acquistare i tagliandi al prezzo più basso. Da domani a venerdì si entra nella fase 2 con i biglietti che aumentano di 2 euro in ogni settore (compreso il settore ospiti). Sabato, infine, scatta la fase 3, con ulteriori aumenti di 3 o 4 euro. Per questa partita sarà attiva la promozione riservata agli studenti dell’Università di Bologna (Cusb) e dell’Università Carlo Bo di Urbino, che potranno acquistare il biglietto nei Distinti Superiori al prezzo dedicato di 12 euro.