Cesena, il precedente di Vieira e la singolare motivazione della squalifica di Mignani

Come previsto, viste le espulsioni rimediate nell’ultima giornata di campionato, Cesena-Pescara in programma venerdì alle 20.30 non vedrà in panchina i due capo allenatori. Questo per le squalifiche inflitte al pescarese Gorgone e al bianconero Mignani. Singolare, per non dire assurda, la motivazione che ha portato al rosso ad Avellino e alla conseguente squalifica: “Critica irrispettosa”. Non espressione blasfema, proteste reiterate o frase gravemente offensiva. No, solo una critica, irrispettosa fin che si vuole, ma sempre e solo una critica.

E’ la seconda volta in Italia che un tecnico tra A e B viene espulso e squalificato per questo motivo. Il primo era stato Patrick Vieira a settembre, ma, vista l’ammenda di 15mila euro, doveva averci messo sopra anche un bel carico...

Scuole in curva Ferrovia

A ieri sera erano poco più di 1.500 gli studenti cesenati con accompagnatori prenotati in curva Ferrovia, altrimenti vuota per il divieto di trasferta dei tifosi pescaresi. Oggi si chiude.