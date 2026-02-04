Cesena, il precedente di Vieira e la singolare motivazione della squalifica di Mignani

Cesena Calcio
  • 04 febbraio 2026
L’allenatore del Cesena Michele Mignani
L’allenatore del Cesena Michele Mignani

Come previsto, viste le espulsioni rimediate nell’ultima giornata di campionato, Cesena-Pescara in programma venerdì alle 20.30 non vedrà in panchina i due capo allenatori. Questo per le squalifiche inflitte al pescarese Gorgone e al bianconero Mignani. Singolare, per non dire assurda, la motivazione che ha portato al rosso ad Avellino e alla conseguente squalifica: “Critica irrispettosa”. Non espressione blasfema, proteste reiterate o frase gravemente offensiva. No, solo una critica, irrispettosa fin che si vuole, ma sempre e solo una critica.

E’ la seconda volta in Italia che un tecnico tra A e B viene espulso e squalificato per questo motivo. Il primo era stato Patrick Vieira a settembre, ma, vista l’ammenda di 15mila euro, doveva averci messo sopra anche un bel carico...

Scuole in curva Ferrovia

A ieri sera erano poco più di 1.500 gli studenti cesenati con accompagnatori prenotati in curva Ferrovia, altrimenti vuota per il divieto di trasferta dei tifosi pescaresi. Oggi si chiude.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui