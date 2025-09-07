Cesena, il portiere Ferretti sarà tesserato, partono tre 2007

Dopo una settimana in prova, il Cesena ha deciso di procedere al tesseramento di Luca Ferretti, portiere classe 2003 svincolato dopo la stagione trascorsa al Rimini. Ferretti firmerà un contratto di un anno nei primi giorni della prossima settimana. La scelta di Fusco e del club è quella di cautelarsi in quanto Klinsmann potrebbe essere convocato di nuovo in nazionale, dovendo affrontare altri viaggi intercontinentali, mentre Niccolò Fontana, pur restando il terzo portiere della prima squadra, spesso andrà a giocare in Primavera per continuare nel suo esponenziale percorso di crescita.

Intanto il Cesena ha ceduto tre ragazzi del 2007: il trequartista forlivese Samuele Gori è andato al Brindisi, il terzino sinistro Alessandro Carlini (che era stato preso in gennaio dal Torino) ha firmato con il Savoia mentre è difficile da comprendere la partenza del terzino destro Augusto Antoniacci, un anno fa colonna dell’Under 18 e regalato al Venezia, dove ritrova Colacone.