Cesena, il Padova ha messo gli occhi sul direttore generale Di Taranto

Il Padova ha messo gli occhi su Corrado Di Taranto. Il direttore generale del Cesena, in sella dall’estate 2024 (lo scorso 27 aprile aveva prolungato il proprio contratto con il Cavalluccio fino al 30 giugno 2028), è finito nel mirino del club biancoscudato, che entro fine mese rinnoverà le cariche del consiglio di amministrazione ed è alla ricerca di un nuovo amministratore delegato. La scelta della proprietà, come rivelato ieri sera dalla trasmissione “Calcio in chiaro spogliatoio”, è caduta proprio su Di Taranto, veneto di nascita, che si avvicinerebbe a casa (è nato nella provincia di Vicenza). Da quanto raccolto questa mattina, da Cesena ma anche da Padova, la voce risulta fondata: ci sono contatti e valutazioni tra le parti ed è possibile la fumata bianca entro fine mese.