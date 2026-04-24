Cesena, il neurochirurgo Staffa: “Per fortuna non ci sono problemi al midollo: a Klinsmann poteva andare peggio”

«Faccio una premessa: non ho mai visto le immagini radiologiche e neppure il paziente, che è in cura in Germania. Però ho preso informazioni e il dottor Sella mi ha spiegato il tipo di lesione e il tipo di gestione. Partendo dall’infortunio, provo a semplificare così: si è trattato di un forte trauma cranico che ha comportato lo schiacciamento della testa contro la base del collo. Questa compressione può creare la rottura della prima vertebra, che abbiamo sotto al cranio. La vertebra si chiama Atlante e assomiglia ad un anello, che si incastra sulla seconda vertebra, che a sua volta ha una funzione di perno. È una vertebra che si frattura raramente, ma che è più fragile delle altre. Quando si rompe, può frammentarsi in più pezzi e può diventare instabile, facendo slittare il perno, andando contro il midollo e creando danni gravi. Quando la frattura è complessa, come in questo caso, è necessario sottoporsi a un intervento, mentre l’alternativa è rappresentata dal dispositivo Halo jacket, che può impedire una qualsiasi rotazione per una guarigione spontanea. Ma in questo caso sarebbero serviti tempi più lunghi, quindi si è deciso di intervenire chirurgicamente, anche perché la frattura era scomposta. Se si fossero rivolti a me, li avrei indirizzati all’ospedale Maggiore di Bologna, dove c’è il dottor Federico De Iure, responsabile dell’Unità di Chirurgia Vertebrale, che ha una grandissima esperienza in questo tipo di lesioni. Ma anche in Germania c’è una struttura di eccellenza».