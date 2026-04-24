Cesena, il neurochirurgo Staffa: “Per fortuna non ci sono problemi al midollo: a Klinsmann poteva andare peggio”

A due passi dallo stadio Manuzzi, su viale Marconi, si staglia la sagoma rinnovata del poliambulatorio Columbus, una delle strutture in cui da tanti anni lavora il dottor Guido Staffa, neurochirurgo specializzato in chirurgia ricostruttiva dei nervi e chirurgia vertebrale. Domenica, a poche ore di distanza dal tremendo infortunio occorso a Jonathan Klinsmann, il dottore di Lugo è stato contattato dal collega Gianluigi Sella, uno dei medici del Cesena, per una consulenza. Ora, dopo aver chiesto ulteriori informazioni al dottore del club bianconero, Staffa prova a fare chiarezza sull’infortunio, sull’operazione e sui tempi di recupero di Klinsmann.