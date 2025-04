Cesena, il Gos vieta la vendita dei biglietti a tutti i residenti in provincia di Palermo per la sfida di domenica al Manuzzi

Ufficiale la decisione per Cesena-Palermo in seguito alla riunione del Gos: per la gara di domenica è vietata la vendita dei biglietti del settore ospiti a tutti i residenti in provincia di Palermo, che di conseguenza non potranno entrare al Manuzzi.

Questo il comunicato del Cesena: “ In relazione alla prevendita per il match Cesena FC – Palermo FC, in programma domenica 4 maggio alle ore 15:00, il Club bianconero comunica che il Gruppo Operativo Sicurezza, preso atto delle indicazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Palermo, con il contestuale annullamento di eventuali tagliandi già venduti. Il Cesena FC desidera informare tutti i tifosi palermitani, che i biglietti acquistati online sul sito Vivaticket, saranno rimborsati automaticamente e l’importo corrisposto sarà restituito all’acquirente con lo stesso metodo utilizzato in fase di pagamento. Il rimborso dei biglietti acquistati presso punti vendita fisici dovrà, invece, essere richiesto dall’acquirente tramite apposita richiesta di rimborso sulla piattaforma dedicata del sito Vivaticket oppure recandosi al punto vendita dove è stato acquistato il titolo entro e non oltre le ore 23:59 di mercoledì 7 maggio. Per ottenere il rimborso, dal quale sono escluse le commissioni di servizi, sarà necessario inserire il sigillo fiscale presente sul biglietto (il codice numerico dopo la sigla S.F.). La prevendita per il Settore Ospiti – Curva Ferrovia dell’Orogel Stadium – Dino Manuzzi prosegue regolarmente online e presso tutti i punti vendita Vivaticket per tutti coloro che non siano residenti nella provincia di Palermo”.