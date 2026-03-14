Cesena, il dg Di Taranto conferma: “Mignani esonerato, domenica annunceremo il nuovo allenatore”

Il direttore generale del Cesena Corrado di Taranto in sala stampa ha confermato l’esonero di Michele Mignani: “Non è una conferenza stampa post-partita. E mi scuso per il disagio che vi abbiamo creato in queste settimane con il nostro silenzio stampa. La società ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Michele Mignani. Che ringraziamo per quanto fatto e anche per l’ottima prestazione di oggi. Domani comunicheremo il nome del nuovo allenatore. Con ogni probabilità giovedì intorno alle 14 la società terrà una conferenza stampa per rispondere a tutte le domande di giornalisti”.