Cesena, il club sta ultimando i saldi degli stipendi: lunedì l’ultima mensilità

Dopo aver salutato Cesena, dove è rimasto fino a giovedì pomeriggio, Andrea Mancini continua a lavorare “da remoto” per riuscire a sistemare gli ultimi dettagli e a definire la questione allenatore. Guido Pagliuca è il nome scelto dal direttore sportivo bianconero, per il quale manca solo il definitivo via libera dal board, che si riunirà dopo aver chiuso la partita relativa all’iscrizione alla prossima stagione. A questo proposito, ieri il Cesena ha comunicato di aver saldato le mensilità di aprile a giocatori e staff tecnici della prima squadra (visibile oggi sui conti) e la mensilità di maggio a giocatori e staff tecnici del settore giovanile. L’ultimo versamento verrà fatto lunedì, quando sarà saldata anche l’ultima mensilità spettante alla prima squadra per chiudere definitivamente il cerchio. Il semaforo verde per il nuovo allenatore, che dovrà guidare il Cesena nella prossima stagione, è atteso subito dopo, verosimilmente tra martedì e mercoledì prossimi. Poi tutti i tasselli saranno al loro posto e Mancini potrà cominciare a lavorare sulla rosa. Sono ancora da definire, invece, le date di inizio della prossima stagione, con raduno in sede e successivi test atletici a Villa Silvia prima della partenza per il ritiro. A fine mese si chiuderà il rapporto con Erreà, sponsor tecnico del Cavallluccio nelle ultime tre stagioni. Al suo posto debutterà Macron.