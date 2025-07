Cesena, il calendario: il debutto è a Pescara

Cesena: si parte a Pescara. Il campionato 2025-2026 dei bianconeri inizia con una grande classica allo stadio Adriatico nel week-end del 22-23-24 agosto, mentre il primo appuntamento casalingo sarà la settimana successiva contro la Virtus Entella. Dopo le prime due uscite contro altrettante neopromosse, il calendario propone un avvio decisamente impegnativo per la squadra di Mignani. Dopo la sosta infatti arriva la trasferta a Marassi in casa della Sampdoria e poi un altro viaggio a Venezia, quindi un tostissimo Cesena-Palermo alla quinta giornata contro la favorita numero uno per la promozione.

Primo derby alla settima giornata a inizio ottobre, quando al Manuzzi arriverà la Reggiana. Il primo novembre la trasferta a Bari, mentre per le festività natalizie c’è l’impegnativa trasferta di Catanzaro.

Dando una occhiata al girone di ritorno, ecco le tre gare finali: Cesena-Sampdoria (25 aprile), Carrarese-Cesena (1° maggio) e Cesena-Padova (9 maggio).