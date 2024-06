L’assemblea di Lega B andata in scena oggi in videoconferenza, a cui ha preso parte per la prima volta anche il Cesena, ha ufficializzato la data di pubblicazione del calendario della Serie BKT

2024/2025, con l’evento che si terrà nella serata di mercoledì 10 luglio a La Spezia in piazza Europa in collaborazione con lo Spezia e il Comune della città ligure.