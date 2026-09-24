Cesena, i punti persi nei finali? Non è un problema di corsa

La storia del campionato, dopo le prime 5 giornate, offre una chiave di lettura abbastanza chiara: il Cesena si fa preferire nei primi tempi o nella prima ora di gioco, mentre le riprese o i finali delle partite fin qui disputate sono stati spesso all’insegna della sofferenza con tanti (troppi) punti persi sul più bello.
Escludendo la partita contro il Mantova, il copione è sempre stato lo stesso: bianconeri avanti sempre in vantaggio e poi raggiunti in tre casi su quattro, con ben 6 punti evaporati nelle ultime mezz’ore. Eppure i dati dei Gps, e soprattutto le statistiche ufficiali delle suddette partite, suggeriscono una diversa prospettiva, molto interessante anche per questo: le gambe dei giocatori del Cavalluccio girano bene e coprono distanze quasi sempre superiori rispetto a quelle degli avversari. Restando solo sulla parte atletica non è quindi un problema di durata della batteria, semmai di gestione delle forze e soprattutto dell’impatto spesso deludente dei cambi.