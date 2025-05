Cesena, i play-off e le classifiche avulse: ecco cosa c’è da sapere

Sette squadre per tre posti. Il rischio di arrivo a pari punti tra due o più contendenti appare scontato, il ricorso alla classifica avulsa è molto più di un’ipotesi. Sono 42 gli scontri diretti tra le rivali da prendere in considerazione, 39 si sono già giocati, 3 andranno in scena martedì 13 alle 20.30: Modena-Cesena, Palermo-Carrarese e Sudtirol-Bari, mentre il Catanzaro chiuderà la stagione regolare a Mantova. Il Cesena è ai margini della zona play-off, essendo al momento escluso per lo scontro diretto sfavorevole con il Bari (1-0 per i pugliesi al San Nicola, 1-1 al Manuzzi). Per questo, come le tre squadre al momento a quota 44, sa che per arrivare a giocarsi il turno preliminare dei play-off avrà giocoforza bisogno che “fori” una delle squadre che gli sta davanti.

Le combinazioni che determineranno la classifica in zona play-off sono 177.147: meglio non addentrarsi in questo groviglio di numeri e di ipotesi e limitarsi alle certezze che si hanno al momento.