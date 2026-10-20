Cesena, i numeri premiano Fiori: senza di lui i bianconeri non segnano

Dentro ai primi due mesi di campionato, in un reparto dove la concorrenza è davvero blanda sia a livello tecnico che a livello numerico, il Cesena ha scoperto l’importanza di un giocatore: Antonio Fiori. L’esterno ravennate, domenica pomeriggio contro l’Avellino, ha coronato il suo primo sogno, che aveva legittimamente svelato nel giorno del suo ritorno in Romagna: «Non vedo l’ora di segnare un gol al Manuzzi», dichiarò. Avrebbe preferito realizzarlo sotto la curva Mare, ma ci sono ancora 15 partite a disposizione e, prima o poi, ce la farà. In attesa di sbloccarsi anche sull’altro versante del campo, Fiori è tornato finalmente nel tabellino dei marcatori del Cesena dopo quattro partite di digiuno, durante le quali aveva sempre sparato a salve. Ma comunque aveva sempre sparato. In queste prime 7 giornate di campionato il numero 80 è stato il giocatore della rosa di Diamanti che ha tirato di più e che, di conseguenza, è stato più pericoloso in zona gol.

I numeri

Tanto per dare un’idea, Fiori ha calciato verso le porte avversarie più di Shpendi, che è il capocannoniere della squadra e del campionato. Le conclusioni dell’esterno, dopo la gara di domenica contro i Lupi, sono salite a 21 così suddivise: 7 nello specchio, 13 fuori o respinte e una contro la traversa nella gara inaugurale contro la Sampdoria. Nessuno, nel Cesena, ha fatto meglio. Shpendi, che è il secondo bianconero per numero di tiri totali, ne ha messi a referto 15 di cui 9 in porta, ai quali vanno aggiunti il palo colpito contro la Sampdoria e altre 5 conclusioni che non hanno centrato il bersaglio. Il gemello ha un xG superiore (3.19 contro il 2.69 di Fiori) e ha creato più occasioni (10 contro 6), ma ha una percentuale di passaggi riusciti più bassa (71.8% contro l’80.4% del compagno). Se Shpendi è il punto di riferimento offensivo del Cesena da ormai quattro stagioni, Fiori è indiscutibilmente il miglior esterno che Diamanti ha a disposizione nonché la seconda certezza sul fronte offensivo.

L’importanza di Fiori