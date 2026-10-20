Cesena, i numeri premiano Fiori: senza di lui i bianconeri non segnano

Dentro ai primi due mesi di campionato, in un reparto dove la concorrenza è davvero blanda sia a livello tecnico che a livello numerico, il Cesena ha scoperto l’importanza di un giocatore: Antonio Fiori. L’esterno ravennate, domenica pomeriggio contro l’Avellino, ha coronato il suo primo sogno, che aveva legittimamente svelato nel giorno del suo ritorno in Romagna: «Non vedo l’ora di segnare un gol al Manuzzi», dichiarò. Avrebbe preferito realizzarlo sotto la curva Mare, ma ci sono ancora 15 partite a disposizione e, prima o poi, ce la farà. In attesa di sbloccarsi anche sull’altro versante del campo, Fiori è tornato finalmente nel tabellino dei marcatori del Cesena dopo quattro partite di digiuno, durante le quali aveva sempre sparato a salve. Ma comunque aveva sempre sparato. In queste prime 7 giornate di campionato il numero 80 è stato il giocatore della rosa di Diamanti che ha tirato di più e che, di conseguenza, è stato più pericoloso in zona gol.