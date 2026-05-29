Cesena, i mal di pancia della proprietà per le parole di Cole

Un incontro interlocutorio, con la promessa di (ri)aggiornarsi tra qualche giorno. Questo il riassunto del summit tra Andrea Mancini e Jesper Fredberg, Ceo dell’area sportiva della Sampdoria, che ieri ha incontrato a Genova il direttore sportivo ancora sotto contratto per un’altra stagione con il club blucerchiato. Le voci che arrivano dalla Liguria hanno però avere un’altra chiave di lettura: l’azionista di maggioranza Tey e il braccio destro Walker stanno accompagnando verso l’uscita il figlio dell’ex commissario tecnico della Nazionale, sperando che sia lui a operare lo strappo per evitare una nuova reazione negativa da parte della tifoseria. Di fatto, Mancini e la Samp sono separati in casa destinati al divorzio, con il direttore sportivo che resta l’obiettivo numero 1 del Cesena, pronto a sferrare l’attacco decisivo. A dir la verità, nella tarda serata di ieri, da New York la famiglia Aiello dava per imminente l’arrivo in Romagna di Mancini, un tipo di profilo internazionale molto gradito soprattutto per l’età e per l’ottima conoscenza della lingua inglese. Resta il fatto che Mancini Jr ha ancora un contratto che lo lega alla Sampdoria e, prima di trasferirsi in Romagna, dovrà risolverlo. Il Cesena vuole fare in fretta, per cominciare a programmare la nuova stagione, e per definire anche il nome del nuovo allenatore.