Cesena, i giocatori firmano le maglie in piazza Amendola

Dopo i due giorni di riposo concessi da Toscano all’indomani del successo in casa della Juve Next Gen, ieri pomeriggio i giocatori del Cesena si sono ritrovati a Villa Silvia per iniziare gli allenamenti che porteranno alla sfida di lunedì sera (stadio Dino Manuzzi ore 20.45, arbitro Turrini di Firenze) contro la Recanatese. L’unico in dubbio in casa bianconera resta Piacentini, infortunatosi il 17 marzo a Pesaro, che ieri si è allenato a parte e che potrebbe anche essere disponibile per la panchina contro i marchigiani. Nella seduta di ieri pomeriggio, dopo il riscaldamento iniziale, Toscano ha fatto lavorare la squadra sul possesso palla e poi ha fatto disputare una partitella in famiglia a campo ridotto.

Oggi il firma maglie

Ieri sera una rappresentanza del Cesena (Coccolo, Francesconi, Pieraccini e Shpendi) ha preso parte alla festa del club di Traversara, primo evento con i tifosi dopo il traguardo della promozione ottenuto 10 giorni fa. Oggi ci sarà una seconda uscita pubblica: alle ore 17.30 Ogunseye, Pisseri, Silvestri, Donnarumma, Pierozzi e Klinsmann saranno presenti al Cesena Shop di piazza Amendola per incontrare i tifosi, firmare maglie o farsi delle foto ricordo.

Da ricordare infine che la premiazione per la vittoria del campionato avverrà domenica 28 aprile, in occasione di Cesena-Perugia dell’ultima giornata.