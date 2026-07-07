Cesena, i fari dell’Atalanta su Fontana: sarà subito titolare con Diamanti o andrà in prestito?

Una delle prime domande che l’area tecnica del Cesena e il direttore generale Di Taranto porranno a Diamanti sarà, più o meno, la seguente: entro metà agosto facci sapere se Niccolò Fontana può giocare nel Cesena in Serie B già in questa stagione oppure se sia meglio, per il suo percorso di crescita, mandarlo a fare un campionato da titolare in Serie C. Sanno bene, i dirigenti romagnoli, che Niccolò non può fare un altro anno in Primavera, in quanto non gli darebbe l’opportunità di crescere: il figlio d’arte ha bisogno di giocare con i grandi, perché è dieci volte più allenante e soprattutto perché permette di “pesare” il suo reale valore. Lo stesso Fontana junior, arrivato in bianconero nel 2021 dopo essere cresciuto tra Real Pinarella e Junior Cervia, si rende conto che, dopo un campionato da attore protagonista in Primavera, è arrivato il momento di iniziare a fare per davvero il lavoro di calciatore. Ed è lui il primo a voler capire cosa potrà riservargli il domani.