Cesena ha fatto il pieno di primati negativi

La classifica resta la cosa migliore di questo periodo nero certificato da numeri impietosi che hanno creato un clima di gelida sfiducia attorno alla squadra di Mignani. I 37 punti dopo 26 gare, 4 in più rispetto alla 9a in classifica (prima fuori dai play-off), rappresentano un miglioramento rispetto allo scorso anno quando a questo punto del campionato il Cesena era fermo a quota 34 con un vantaggio sulle inseguitrici ridotto a due lunghezze. Gli stessi “rassicuranti” 34 punti che aveva il Cesena di Walter Nicoletti nel campionato 1999-2000 conclusosi con un’incredibile retrocessione in C1. Senza evocare i fantasmi del passato e detto che quello attuale è il miglior piazzamento degli ultimi 10 anni in Serie B, le buone notizie finiscono qui e inizia la Caporetto bianconera che non ha precedenti nella storia cadetta del Cavalluccio.