Cesena ha fatto il pieno di primati negativi

La classifica resta la cosa migliore di questo periodo nero certificato da numeri impietosi che hanno creato un clima di gelida sfiducia attorno alla squadra di Mignani. I 37 punti dopo 26 gare, 4 in più rispetto alla 9 a in classifica (prima fuori dai play-off), rappresentano un miglioramento rispetto allo scorso anno quando a questo punto del campionato il Cesena era fermo a quota 34 con un vantaggio sulle inseguitrici ridotto a due lunghezze. Gli stessi “rassicuranti” 34 punti che aveva il Cesena di Walter Nicoletti nel campionato 1999-2000 conclusosi con un’incredibile retrocessione in C1. Senza evocare i fantasmi del passato e detto che quello attuale è il miglior piazzamento degli ultimi 10 anni in Serie B, le buone notizie finiscono qui e inizia la Caporetto bianconera che non ha precedenti nella storia cadetta del Cavalluccio.

Oltre alle sconfitte stanno fiaccando i gol subiti. Al Manuzzi non si erano mai visti 7 gol al passivo nell’arco di una settimana in due gare interne ravvicinate, come contro Venezia (4) e Spezia (3) e forse non è un caso che le ultime due partite abbiano registrato la minima affluenza di spettatori da quando il Cesena è tornato in B. Per l’esattezza, 7 reti in casa in due match erano arrivate anche in passato, ma intervallati da una trasferta: nel 2004-2005 (4 Treviso e 3 Empoli), nel 2012-2013 (3 Sassuolo e 4 Novara) e lo scorso anno (2 Mantova e 5 Sampdoria). È un record negativo per i campionati di B del Cesena pure la striscia di 4 incontri su 5 in cui la porta è stata violata almeno 3 volte: Avellino, Virtus Entella, Venezia (4) e Spezia. Tanti e troppi gol colpevolmente subiti che rischiano di stroncare le speranze di Jonathan Klinsmann di guadagnarsi la convocazione per i Mondiali.