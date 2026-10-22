Cesena, Guidi prolunga il contratto fino al 2030

Il Cesena ha annunciato l’estensione del contratto di Matteo Guidi fino al 2030. “Cesena Fc comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il centrocampista Matteo Guidi fino al 30 giugno 2030. Arrivato a Cesena nell’estate 2025, dopo aver collezionato 100 presenze in Serie C tra le fila dell’Us Pontedera, il centrocampista classe 2003 ha già raccolto 28 presenze con la maglia bianconera tra Serie BKT e Coppa Italia. La famiglia del Cesena FC intende rivolgere le più sincere congratulazioni a Matteo, augurandogli le migliori soddisfazioni per il proseguimento della sua avventura in bianconero”.