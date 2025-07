Cesena: Guidi, i tre anni al Pontedera sono una garanzia

Matteo Guidi arriverà a Cesena con un biglietto da visita benaugurante. Nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia del Pontedera, un club che in Serie C, dal 2022 a oggi, ha spesso lanciato diversi giovani che sono riusciti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti anche al piano superiore. Tre anni fa, dal club toscano, sono usciti Alessandro Siano, Giuseppe Aurelio, Alessandro Marcandalli e Giovanni Bonfanti, quattro profili che nell’ultima stagione hanno militato in Serie B e in Serie A: il portiere è pronto ad inaugurare il terzo campionato con il Cesena, da dove era passato anche Aurelio, grande protagonista della cavalcata dello Spezia, proprio come Giovanni Bonfanti lo è stato nella stagione da urlo del Pisa, mentre Marcandalli ha disputato 10 gare in A con il Genoa (proprietario del cartellino) e il Venezia dopo aver assaggiato la B due anni fa con la Reggiana (35 partite). A proposito di Pisa e di Reggiana, nell’ultimo campionato cadetto si sono messi in evidenza l’esterno sinistro Samuele Angori e il centrocampista Lorenzo Ignacchiti, due anni fa titolari inamovibili nel Pontedera ed ex compagno di Guidi, proprio come il difensore centrale Calvani, di proprietà del Genoa, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Brescia e che ora è destinato al Frosinone. Nella nuova stagione toccherà al nuovo centrocampista del Cesena, che firmerà un contratto triennale con il Cavalluccio, e che proverà ad imitare tanti ex compagni usciti proprio dallo stesso trampolino di lancio. Infine, il 20enne mancino Diego Rossi, rientrato dalla Cavese, sarà girato al Monopoli.