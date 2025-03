Cesena, guaio in attacco: problema alla caviglia per La Gumina

Un contrattempo per il Cesena nella marcia di avvicinamento al big-match di domani pomeriggio contro lo Spezia (ore 15 al Manuzzi). Durante l’allenamento di mercoledì Antonino La Gumina ha riportato una lieve distorsione alla caviglia, fortunatamente senza interessamento dei legamenti e senza alcun versamento. Ieri il centravanti palermitano, che mercoledì aveva lasciato il campo di Martorano in stampelle per non appoggiare il piede “a caldo”, è rimasto a riposo ma oggi potrebbe già svolgere l’intero allenamento di rifinitura con il gruppo. La Gumina ha già fatto sapere di volerci essere, considerando anche l’importanza della partita, ma quasi certamente domani partirà dalla panchina. Per Mignani non è una buona notizia, in quanto davanti ha già perso un pezzo in settimana con la squalifica di Mirko Antonucci, che non potrà giocare la gara da ex contro la squadra che ne detiene ancora il cartellino. Con il numero 23 indisponibile e La Gumina in panchina, Mignani avrà due opzioni in prima linea: comporre il tandem Shpendi-Russo oppure partire solo con il centravanti italo-albanese e con uno tra Tavsan e Berti alle sue spalle.