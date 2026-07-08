Cesena, gioia immensa: Bertaccini in ritiro 4 mesi e mezzo dopo l’intervento chirurgico al cervello

Cesena Calcio
  • 08 luglio 2026
Il diciannovenne Filippo Bertaccini durante le visite mediche (foto Cesena Fc/Luigi Rega)
Il diciannovenne Filippo Bertaccini durante le visite mediche (foto Cesena Fc/Luigi Rega)

Sul pullman che domenica mattina porterà il Cesena all’Hotel Miramonti di Acquapartita, sede del ritiro precampionato, salirà anche Filippo Bertaccini. Ed è questa la notizia più bella dell’estate bianconera. Quattro mesi e mezzo dopo il delicatissimo intervento chirurgico al cervello per l’asportazione di una neoformazione tumorale, il centrocampista centrale di Ponte Abbadesse, 19 anni compiuti a marzo, può finalmente tornare a sentirsi un calciatore a tutto tondo. La fase di recupero è stata ultra-veloce e, grazie ad un caschetto identico a quello che una ventina di anni fa fu utilizzato per la prima volta dal portiere Petr Cech del Chelsea in seguito ad una frattura del cranio, Bertaccini si era già rivisto a Villa Silvia a fine aprile. Nei primi giorni, magari, Filippo eviterà contrasti, partitelle e colpi di testa, ma con il trascorrere del tempo si metterà al pari dei compagni.

Bertaccini è stato il solo 2007 utilizzato dal Cesena nell’ultimo campionato di B: Mignani lo fece debuttare a Monza il 23 novembre 2025. Poi altre 7 panchine tra i cadetti e 20 splendide prestazioni in Primavera condite da 8 reti (tantissime per un centrocampista centrale) e 2 assist. In dicembre, Bertaccini ha firmato il suo primo contratto da professionista, legandosi al Cesena fino al 2028. Era uno degli otto Primavera con contratto da professionista. Sette di questi (Fontana, Galvagno, Rossetti, Tosku, Wade e Zamagni) li ritroverà domani alla Technogym per i primi test fisici della stagione.

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