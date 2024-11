Cesena: già 489 tifosi prenotati per Cittadella

Il Cesena ha iniziato ieri la preparazione in vista della sfida in programma domenica al Tombolato di Cittadella. Alla ripresa degli allenamenti a Martorano, che per un’altra decina di giorni ospiterà le sedute dei bianconeri, erano presenti tutti. Salvo imprevisti, quindi, domenica l’unico assente dovrebbe essere Curto, che sconterà l’ultima giornata di squalifica e tornerà poi disponibile per il match contro la Reggiana che si disputerà sabato 23, alla ripresa dopo la pausa per le nazionali.

Intanto è iniziata la prevendita per il settore ospiti di Cittadella: 489 i biglietti staccati fino a ieri.