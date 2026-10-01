Cesena, Gelli sempre fermo

Nella seconda settimana senza campionato, il Cesena continua ad allenarsi a Martorano. Oltre a Shpendi, impegnato con la Nazionale albanese, il tecnico Diamanti deve rinunciare ancora a Caprini, che deve ancora smaltire l’infortunio muscolare che lo sta tenendo fuori dall’inizio del campionato, mentre Gelli è fermo da inizio settimana per una fascite plantare. Oggi è previsto un giorno di riposo, mentre domani e sabato i bianconeri si alleneranno sempre al mattino (con sedute sempre aperte al pubblico).

Alla ripresa del campionato ci saranno ben due squadre cadette con un nuovo allenatore. L’Empoli, dopo aver esonerato Guido Pagliuca, ha ufficializzato l’arrivo di Matteo Andreoletti (contratto di un anno e mezzo, il suo vice sarà l’ex sammarinese Malgrati), mentre la Carrarese ha salutato Gabriele Cioffi ed ha messo sotto contratto fino al prossimo 30 giugno 2028 lo stesso Pagliuca, che dunque si sposta solo di un centinaio di chilometri.

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