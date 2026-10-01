Cesena, Gelli sempre fermo

Nella seconda settimana senza campionato, il Cesena continua ad allenarsi a Martorano. Oltre a Shpendi, impegnato con la Nazionale albanese, il tecnico Diamanti deve rinunciare ancora a Caprini, che deve ancora smaltire l’infortunio muscolare che lo sta tenendo fuori dall’inizio del campionato, mentre Gelli è fermo da inizio settimana per una fascite plantare. Oggi è previsto un giorno di riposo, mentre domani e sabato i bianconeri si alleneranno sempre al mattino (con sedute sempre aperte al pubblico).