Un Cesena in versione rimaneggiata quello che si presenterà questa sera (ore 20.30) alla palla al centro a Verona. Stasera Diamanti dovrà metterci le mani: Gelli è in dubbio, Bisoli non sarà rischiato e Bohinen lo ha perso per 20 giorni per una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba destra: «Emil era tornato in gruppo dopo il problema con il Catanzaro, poi c’è stato un altro contrattempo e ora dobbiamo pazientare. Non è grave come l’altra volta. Vi posso dire che non abbiamo velocizzato i tempi di recupero, ma che sono contrattempi che accadono».