Cesena, Gambia e Sierra Leone chiamano Ceesay e Kargbo

Prosegue la marcia di avvicinamento del Cesena alla gara di domenica. Ieri i bianconeri hanno svolto una seduta pomeridiana a porte chiuse a Martorano, che sarà replicata questa mattina e anche domani mattina. Nel frattempo, sono arrivate le convocazioni per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa che riguardano Joseph Ceesay e Augustus Kargbo. L’esterno destro scenderà in campo con il Gambia venerdì 15, per sfidare alle 20 le Isole Comore, e lunedì 18, quando se la vedrà in trasferta con la Tunisia alle 20, per poi fare rientro il giorno dopo a Cesena. Più elaborato il calendario della Sierra Leone di Kargbo: l’attaccante sarà in campo già mercoledì, a tre giorni dalla sfida di Cittadella, contro il Ciad (in Costa d’Avorio alle 20), mentre la gara contro lo Zambia si giocherà martedì 19 in Liberia alle 17, con Kargbo che rientrerà in Romagna il mercoledì, a tre giorni dal derby da ex contro la Reggiana. Al momento, invece, non è arrivata alcuna convocazione dall’Albania per Cristian Shpendi.

Tornando all’attualità, prosegue la prevendita per il settore ospiti del Tombolato: a ieri sera erano 821 i biglietti venduti. Per acquistarli ci sarà tempo fino alle ore 19 di domani sera, quando chiuderà la prevendita del settore ospiti, mentre sarà possibile acquistare regolarmente biglietti di tribuna non essendo previste restrizioni.