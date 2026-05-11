Cesena, Frabotta sotto i ferri: “Operazione completata con successo”

Perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al tallone a cui si è sottoposto Gianluca Frabotta. Lo annuncia il Cesena Fc in una nota: “Gianluca Frabotta è stato sottoposto ad un intervento artroscopico di calcaneoplastica al piede destro. L’operazione, svolta presso la Casa di cura San Rossore di Pisa, è stata completata con successo da parte dell’equipe guidata dal Prof. Niek van Dijk. Il difensore bianconero nei prossimi giorni intraprenderà l’apposito percorso di recupero previsto, costantemente seguito dallo staff medico del club”.